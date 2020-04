Un père révèle que toute sa famille, dont onze enfants, souffre du coronavirus

Toute une famille espagnole, dont onze enfants, a contracté le coronavirus. La famille Cebrian Gervas de Valladolid, dans le nord-ouest de l’Espagne, a été forcée de vivre dans un isolement strict chez elle après que chacune d’elles a été diagnostiquée avec le virus.

Mère, Irene Gervas a été la première à tester positif pour COVID-19, avant son mari, Jose Maria Cebrian et leurs onze enfants, Carmen (15), Fernando (14), Luiz (12), Juan Pablo (11), jumeaux Miguel et Manuel (10), Alvaro (8), Irene (5), Alicia (4), Helena (3) et Jose Maria (1) ont tous été diagnostiqués avec la maladie.

Le père Jose Maria Cebrian a déclaré aux médias locaux: «Les enfants sont tombés un par un. Certains s’en sont mieux sortis et certains un peu moins bien. Comme le virus met cinq ou six jours à apparaître lorsque vous vous sentez mal, vous commencez à vous souvenir et vous vous dites “ ok! ”

«Dans notre cas, ils (les enfants) sont malades, ils ont mal à la tête, ils vomissent et après avoir vomis, ils se sentent mieux. Le lendemain, ils ne s’en souviennent même pas.

Depuis qu’elle a été testée positive le 14 mars, la famille est soumise à un strict confinement car elle pourrait infecter d’autres personnes en raison du nombre élevé de membres de la famille sous le même toit.

Cebrian a ajouté: “ Le médecin nous a dit que nous devions rester au moins deux semaines de plus en verrouillage absolu en raison de la charge virale que nous avons. Si nous sortons et le retirons, nous pourrions démarrer une source à Valladolid.

Selon lui, leur fils n’est autorisé à sortir à la pharmacie que s’il porte un masque et des gants. Cebrian a également déclaré: «Il est le seul à sortir un peu. Je sors les ordures et il est le messager. Lorsque nous faisons livrer nos courses, ils le laissent dans le garage et mon fils descend le chercher.

Les enfants seraient scolarisés à domicile à l’aide d’ordinateurs portables, de tablettes et de téléphones portables. Jose Maria a déclaré: “Il est important qu’ils n’aient pas le sentiment que c’est le chaos, donc ils ont des cours du lundi au vendredi.”

Le pays a enregistré plus de 117 000 cas de coronavirus et près de 11 000 décès.