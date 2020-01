«Un sommet utile» : le Général Sékouba Konaté se félicite des discussions de Pau sur le Sahel

L’ancien chef de l’Etat guinéen a suivi avec beaucoup d’attention le sommet de Pau sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, organisé ce lundi 13 janvier 2020 en France. A l’issue des travaux, les dirigeants des pays du G5 Sahel et le président français ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire, afin de protéger les populations civiles, défendre la souveraineté des États et prévenir une extension de la menace terroriste dans les pays frontaliers. Il s’est donc agi de resserrer les rangs contre les terroristes qui dictent leur loi dans la région avec la multiplication des attaques meurtrières.

Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, le Général Sékouba Konaté s’est félicité de l’organisation de ce sommet, estimant que la Déclaration de Pau a clarifié la position des chefs d’Etat du G5 Sahel vis-à-vis de l’intervention française dans la région et a annoncé la mise en place d’un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel.

Il s’est réjoui que les participants aient souligné la nécessité de renforcer l’ambition dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et ont exprimé leur souhait de la poursuite de l’engagement militaire de la France au Sahel.

«Le soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme dans les pays durement touchés est crucial. Si la France n’était pas présente sur le terrain, plusieurs pays seraient déjà envahis et occupés par les criminels lourdement armés qui troublent la quiétude des paisibles populations. Je salue donc l’intervention de l’armée française et je souhaite qu’elle renforce davantage ses efforts aux côtés desdits pays. Je voudrais aussi remercier très sincèrement les chefs d’Etat du G5 Sahel pour les multiples efforts qu’ils ne cessent de déployer contre les forces du mal. C’est un combat de longue haleine. Je suis convaincu qu’avec la détermination manifeste de la communauté internationale marquée par l’appui décisif apporté par la France, les Etats-Unis d’Amérique et les Nations-Unies, cette lutte ne sera pas vaine. Le terrorisme sera vaincu dans le basin du lac Tchad et dans le Sahel ! Il ne triomphera pas. Ni au Mali ni ailleurs», a affirmé l’ancien haut représentant pour l’opérationnalisation de la Force africaine en attente et responsable de la planification et de la gestion stratégique des opérations de soutien à la paix de l’Union Africaine (UA).

Baptisé «El Tigre» par des officiers à cause de sa corpulence, son courage et des résultats reluisants et substantiels obtenus sur plusieurs champs de bataille en Guinée forestière et dans les zones frontalières du Libéria et de la Sierra Leone, le Général Sékouba Konaté a réaffirmé sa disponibilité à soutenir les efforts de la communauté internationale en général et ceux des pays du G5 Sahel en particulier en mettant à leur disposition son expérience et son expertise.

«Les attaques terroristes doivent cesser. Nous devons travailler ensemble pour y mettre fin. En tant qu’Africain, c’est un devoir de contribuer efficacement à la lutte sans merci contre les forces du mal dans le Sahel», a-t-il laissé entendre.

Sur la crise libyenne, l’ancien homme fort de la Guinée Conakry a encouragé toutes les parties libyennes et la communauté internationale à poursuivre leurs efforts pour parvenir à «une solution juste et durable».