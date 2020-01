Une adolescente menacée de mort après ses critiques sur Islam

La vie de la jeune lycéenne, Mila est «brisée» après une story dans laquelle elle tient des propos insultants envers l’islam. Âgée de 16 ans, la jeune fille subit depuis un cyber-harcèlement hors du commun et très inquiétant.

Depuis, la jeune femme âgée de 16 ans subit un cyber-harcèlement hors du commun et très inquiétant. Elle ne s’est plus présentée à son lycée depuis trois jours de peur des représailles. Une situation qui a obligé le proviseur de son établissement à fait un signalement auprès du Procureur de la République.

Tout est parti d’une story Instagram

Comme le raconte ohmymag.com, il aura suffi d’une vidéo live de Milla, jeune lycéenne de 16 ans passionnée de chant, qui répondait aux questions de ses abonnés le samedi 18 janvier pour déclencher la haine et les menaces de mort.

Au cours de cette vidéo, la jeune femme ouvertement lesbienne se fait draguer par un homme, Milla l’éconduit. Mais l’homme prend la mouche, la traite de raciste et d’islamophobe puis incite d’autres internautes à lui envoyer des message d’attaques et de haine.

Le lendemain, Milla s’empare de son compte Instagram et répond, sans prendre de pincettes, aux insultes reçues dans une story :

«Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n’y a que de la haine là-dedans. L’islam, c’est de la merde. Je ne suis pas raciste, on ne peut pas être raciste d’une religion (…) J’ai dit ce que j’en pensais, j’ai totalement le droit, je ne regrette pas du tout, vous n’allez pas me le faire regretter. Là y’a encore des gens qui vont s’exciter, j’en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux, ce que je pense. Votre religion, c’est de la merde. Votre dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul».

Le cyber-harcèlement, les menaces de mort

Très vite, sur twitter la vidéo est partagée très rapidement et des milliers de fois, deux camps s’opposent à coup de hashtags «JeSuisMilla» ou «JeNEsuispasMilla».

Et depuis, Milla a reçu des menaces de morts et vit le cyber-harcèlement à une échelle très inquiétante : «Va mourir en enfer grosse pute», «sale lesbienne», «Française de merde», «d’où tu dis ça de notre dieu, Allah c’est le seul et l’unique», «La putain tes morts on va te retrouver tu vas mourir», «inchallah tu meurs sale pute que tu es», et d’autres horreurs.

Elle ne s’est pas présentée au lycée. «Je ne peux plus mettre un pied dans mon lycée» raconte-t-elle au site féministe identitaire Bellica. Son proviseur a fait un signalement auprès du Procureur de la République.

Le rectorat a déclaré qu’ «à plus long terme, un accompagnement sera proposé à l’élève et à sa famille, pour la maîtrise de ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Pour l’instant, nous appelons au calme» comme le rapporte

Libération .

Milla a livré le témoignage et explique que sa vie est désormais brisée : «Mon plus grand rêve dans la vie, c’était d’être chanteuse, et ils ont brisé mon rêve. J’aurai une étiquette collée sur le front à jamais. C’est ça qui me fait souffrir le plus».

Et raconte le cyber-harcèlement : «des gens ont usurpé mon identité sur les réseaux sociaux pour dire des choses complètement folles, et même pour dire que je vais me suicider. Non, je ne suis pas près de me suicider pour des personnes comme ça».