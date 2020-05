Une femme avoue : «j’ai vendu ma virginité pour passer un concours que je n’ai pas eu»

Comme la vie est cruelle. Je suis issue d’une famille pauvre mais malgré tout j’ai conservé ma virginité. Je ne me suis jamais compromise. J’ai toujours fait les choses comme il fallait. Je suis allée à l’école et j’ai obtenu le Baccalauréat. Avec ce diplôme, j’étais sûre de pouvoir m’en sortir. Mais c’était mal connaitre les choses de la vie.

Tous les concours que je présentais n’aboutissaient pas. Même si j’étais admise au premier tour le second m’échappait. C’est alors que j’ai rencontré un responsable des concours. Il a commencé à me draguer et me garantir que si je sortais avec lui alors ce sera une petite affaire et que cette fois ci je serais admise. Je lui ai fait confiance et j’ai cédé et pourtant j’étais vierge.

Un état que j’avais concervé pendant longtemps. En un soir j’avais ruiné mes efforts. Mais j’étais sûre d’avoir accompli une bonne action qui me garantirait un avenir mais je me trompais. Une fois les résultats affichés, mon nom n’y figurait pas. J’avais échoué une fois de plus. Lorsque j’ai cherché à rencontré le monsieur en question, l’on m’a appris qu’il ne travaillait pas à la direction, c’était un candidat tout comme moi.