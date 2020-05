Une mère paralysée de 79 ans est sortie vivante de sa tombe, trois jours après que son fils l’ait enterrée (vidéo)

Une femme blanche aurait menacé son amant migrant africaine parce qu’il ne veut plus la satisfaire au lit comme elle le voulait. La femme aurait menacé de le dénoncer à la police pour expulsion s’il arrête de lui donner huit coups par jour comme ils l’ont convenu avant le début du confinement.

Selon les informations rapportées par le site 24jours.com, la femme avait précédemment averti le migrant que vivre avec elle ne serait possible que à une seule condition. La condition était qu’ils devront coucher ensemble huit fois par jour.

Le migrant africain vivant dans la rue au début de la pandémie de coronavirus a pensé que c’était une bonne offre et a immédiatement accepté. Il savait qu’il aurait de la nourriture gratuite, un abri et en plus, une femme libre avec qui dormir chaque nuit.

Malheureusement pour lui, ça ne s’est pas passé comme il le pensait. Quelques semaines plus tard, il s’est rendu compte qu’il avait fait une grosse erreur en acceptant l’offre de cette femme. après plusieurs coups consécutives jour et nuit, Il aurait perdu 5 kilos.

Son «Ami» qui a publié les informations sur Facebook prêtent qu’il ne pouvait plus continuer et a décidé de s’enfuir de la maison alors qu’il avait fait 6 coups le matin entre 22:00H et midi du lendemain. La femme l’a suivi en criant qu’il devait revenir et continuer ce qu’ils avaient convenu.

Elle aurait raconté à la police ce qui s’était passé et qu’elle avait dépensé beaucoup d’argent pour lui, lui avait acheté de beaux vêtements, de la nourriture gratuite et maintenant, il veut s’enfuir sans terminer sa propre partie du contrat.

La police a dû intervenir et séparer le couple. Ils ont été emmenés au poste de police où les deux ont décidé plus tard de se séparer après avoir trouvé un accord. nous ignorons le contenu de l’accord.