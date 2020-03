Une photo de cette infirmière épuisée symbolise la lutte qui se vit contre le coronavirus

Cette photo d’une infirmière qui s’endort épuisée sur son clavier est devenue virale dans le monde entier. Le journal italien La Republicca a mis la photo d’une infirmière épuisée en première page mardi matin.

L’Italie a été très durement touchée par COVID-19 et le reste de l’Europe est en train de vivre une situation malheureusement similaire, progressivement. Le coronavirus est désormais reconnu comme une pandémie mondiale. Ce samedi soir, en Italie, 1.441 décès liés au coronavirus avaient été déplorés et plus de 21.000 personnes sont infectées.

En France, qui est passée au stade 3, 4.500 cas de coronavirus ont été détectés et le virus avait pour l’heure fait 91 morts dans le pays. Malheureusement les chiffres évoluent très vite. La femme sur la photo est Elena Pagliarini, infirmière à l’hôpital de Crémone près de Milan. Elle est bombardée de réactions positives, a déclaré Metro.

Un collègue a pris la photo après qu’Elena s’est tout simplement effondrée après un difficile tour de nuit. Ses efforts symbolisent la lutte contre le virus. «Merci pour ce que vous faites», a écrit sa collègue après la publication de la photo su NurseTimes.

«Si nous parvenons à aider et à sauver des gens, c’est grâce au fait que nous travaillons ensemble comme une véritable équipe», a déclaré Elena à Het Laatste Nieuws.

Nous avons beaucoup de respect pour tous les professionnels de la santé en France, en Espagne, en Italie et partout ailleurs qui travaillent sans relâche et font tout pour aider le plus de gens possible ! Ce sont des héros et il ne faudra jamais l’oublier.