Une vie d’enfer, le nouveau roman de Christ Kibeloh

Le jeune écrivain congolais de 24 ans, Christ Kibeloh vient de publier, aux Éditions Le Lys Bleu, son quatrième ouvrage, titré “une vie d’enfer”.

Ce livre raconte l’histoire d’un jeune “touché par une malédiction” dont il ignore l’origine, et qui se trouve chaque fois au mauvais endroit au mauvais moment. Mauvais élève, il met fin à son parcours scolaire durant la classe de troisième.

Sans aucune qualification, il vagabonde au quotidien devant la gare de Saint-Ores, sa ville natale. Il connaît un tournant dans sa vie lorsqu’il trouve un emploi dans un magasin de prêt à porter. Un soir, lors de la fermeture des portes, un homme armé braque le magasin et s’empare de la caisse.

Traîné en justice par son employeur, Yann est condamné injustement, sans aucune preuve de culpabilité, à trois ans de prison. Il connaît ensuite une aventure périlleuse sans fin

Les thèmes et sujets évoqués dans le livre ne sont pas choisis au hasard, entre la dénonciation des problèmes qui touchent notre société actuelle. Le jeune romancier sort complètement de son style habituel pour une littérature plus engagée.

Ce qui rappelle de près sa nouvelle posture, celle de l’homme aux multiples casquettes, qui se bat pour faire vivre la culture au niveau des jeunes et rassemble autour de la double culture comme lors du Congolese Youth Camp Bergerac.

Christ Kibeloh pointe t-il du doigt dans une vie d’enfer aux politiques et aux médias de masse ? Sur ce point le jeune auteur nous assure “qu’il s’agit tout simplement d’une fiction inspirée des faits réels dans le but de passer des messages au lecteur et non le partage de ses propres idées”.

Pour la sortie du quatrième roman Christ Kibeloh est en partenariat avec la plateforme CONGO 30, une plateforme de valorisation de la République du Congo (Congo-Brazzaville) créée en mai 2018. Les fondateurs , Prince Malela et Grâce Nkouka sont d’origine congolaise et basés à Lille.

Une vie d’enfer, de Christ Kibeloh, Le Lys bleu, 144 pages, 14,40 euros. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux : Instagram et Facebook