USA – coronavirus : 28 étudiants de l’Université du Texas testés positifs

Plus d’une vingtaine d’étudiants ont été testés positifs pour le coronavirus de l’Université du Texas après être allés au Mexique pour les vacances de printemps.

Environ deux semaines auparavant, 70 étudiants universitaires ont affrété un avion pour Cabo San Lucas, au Mexique, a confirmé le ministère de la Santé publique d’Austin dans un communiqué de presse mardi 31 mars.

28 de ces étudiants ont maintenant été testés positifs, quatre d’entre eux ne présentant aucun symptôme.

Certains étudiants sont également retournés aux États-Unis sur des vols commerciaux, ont confirmé des responsables d’Austin. Les individus positifs s’auto-isolent maintenant et les autres sont en quarantaine et sont surveillés et testés.