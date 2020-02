Usage du web et des réseaux sociaux en 2020 : le nombre d’internautes au monde a augmenté de 7%

Hootsuite et We Are Social ont publié leur rapport annuel sur l’usage du web et des réseaux sociaux. Ainsi, en 2020, le monde a enregistré 4,54 milliards d’internautes, soit une progression de 7% par rapport aux années antérieures.

Sur 7,75 milliards d’individus dans le monde, Étude sur l’usage d’Internet et des réseaux sociaux dans le monde en 2020 dévoile: 5,19 milliards d’utilisateurs de téléphones (67%) ; 4,54 milliards d’internautes (59%) ; 3,8 milliards d’utilisateurs actifs des réseaux sociaux (49%) et 3,75 milliards d’utilisateurs des médias sociaux sur mobile (99%).

Comparé à l’année précédente, le nombre d’internautes a augmenté de 7% (+297 millions), soit une progression deux fois moins importante qu’entre 2018 et 2019 (+13%). Sur le plan continental, le centre et l’est de l’Afrique représentent les deux zones géographiques les moins connectées du monde, avec 22% et 23% d’internautes.

Le Centrafrique (+40%), l’Asie du sud (+20%), l’Asie de l’ouest (+11%), les Caraïbes (+8,5%) et l’Asie du sud-est (+8,2%) sont les pays ayant enregistré la plus forte croissance d’utilisateurs d’Internet entre 2019 et 2020.

De façon générale, un internaute a passé 6h43 par jour sur Internet au cours du 3e trimestre 2019. Soit un recul de 0,7% par rapport à 2018. La plupart de ce temps est passé sur les appareils mobiles. Car, le rapport relève qu’entre entre 2019 et 2020 : 92% des internautes se sont connectés à Internet à partir de leur mobile, soit un total de 4,18 milliards de mobinautes.

En moyenne, ils ont passé 3h22 sur internet à partir de leur smartphone, contre 3h21 sur un ordinateur. Accompagnées par la révolution du numérique, les vitesses de connexion sur ces mobiles poursuivent leur progression dans la plupart des pays. La moyenne mondiale se situe à 32 Mbps. La Corée du Sud bénéficie de la meilleure vitesse de connexion (103,2 Mbps).

Google, YouTube et Facebook, top 3 des sites les plus visités Les utilisateurs des réseaux sociaux ont fait un rebond inédit entre 2019 et 2020. 321 millions d’individus supplémentaires se connectent aux médias sociaux (+9,2%). C’est d’ailleurs pour cela que le nombre de mobinautes a grimpé de 2,4% (+124 millions).

Le moteur de recherche américain Google, le service de vidéos en ligne YouTube, et le réseau social Facebook constituent les trustes de cette année en ce qui concerne les sites web les plus visités. Les internautes passent en moyenne 11 minutes sur Facebook, 10 minutes sur Google, 9 minutes sur PornHub et Netflix.

Aussi, l’étude de We Are Social et Hoot suite, révèle que près d’un individu sur deux utilise régulièrement les réseaux sociaux (49%) à l’échelle mondiale. Ainsi, Facebook enregistre 2,45 milliards d’abonnées; YouTube 2 milliards ; WhatsApp 1,6 milliard ; Facebook Messenger 1,3 milliard…

Par Félicienne HOUESSOU