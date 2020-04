Val Kilmer a eu de nombreuses romances dans sa vie, mais une l’a fait souffrir plus particulièrement

Certaines ruptures amoureuses sont plus douloureuses que d’autres. Pour Val Kilmer, c’est celle avec Daryl Hannah qui a été la plus intense.

L’acteur a révélé dans son autobiographie I’m Your Huckleberry, qui sort ce mois-ci et dont People publie les bonnes feuilles : «Dieu sait que j’ai eu le cœur brisé. Mais le plus douloureux, c’était avec Daryl».

Daryl Hannah et Val Kilmer sont sortis ensemble en 2001 après s’être rencontrés sur le tournage de Hard Cash.

Jalousie

On ignore combien de temps la relation a réellement duré, mais en 2014, Daryl Hannah était «officiellement» en couple avec Neil Young, avec qui elle s’est mariée en 2018.

Malgré les années, l’acteur, qui se remet d’un cancer, semble ne pas avoir oublié leur histoire d’amour et garde une certaine dent contre le chanteur, dont il semble être fan malgré tout. «Neil Young, je t’ai toujours adoré, mais j’ai bien peur de te détester maintenant», écrit Val Kilmer dans son livre.

Au cours de sa carrière et de sa vie de beau gosse hollywoodien, Val Kilmer a été en couple notamment avec Cindy Crawford, Cher ou encore Angelina Jolie.