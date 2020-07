Valeurs boursières en 2020 : 2126,7 milliards de dollars perdus par les banques cotées

La valeur boursière globale des banques cotées sur divers marchés financiers du monde a chuté de 2126,7 milliards $. Cette chute brutale est liée à la crainte des divers investisseurs constamment hantés par le risque de perdre leur placement en raison du contexte économique incertain lié à la Covid-19.

L’investissement en bourses des diverses banques côtées depuis le début de l’année 2020, a considérablement baissé. On note une chute de 2126,7 milliards $ au cours des 24 premières semaines de l’année 2020 selon des données fournies par Capital IQ, qui a déroulé une étude sur 1841 entreprises correspondant à cette description.

Selon Refinitiv, le service des données de Reuters, les revenus de banque d’investissement dans le monde ont atteint 24,2 milliards de dollar au cours du premier trimestre 2020. Soit une baisse de 7% par rapport au premier trimestre de 2019 et le niveau le plus bas de revenus générés par le secteur sur la période, depuis 2016.

Au total, ce sont 1601 banques qui affichent une valeur en baisse sur la période examinée contre 192 banques qui ont connu une hausse de leurs valeurs boursières et 50 autres qui ont présenté une valeur stable sur cette même période.

La situation s’avère d’autant plus critique que, le top 30 des établissements bancaires qui performent en bourses y a également sombré cette fois-ci, à commencer par l’américain JP Morgan Chase & Co. L’institution au 26 juin affichait une valeur en baisse de 33,58% rien que pour 2020.

Par contre, en Chine d’où est partie la pandémie, certaines banques présentent une résilience concluante. Pour 20,67%, la plus forte baisse des grosses banques de ce pays est remarquée chez Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC). Les autres banques majeures en Chine présentes sur des marchés financiers affichent un repli inférieur à 10%.

Au fait, le chiffre d’affaires des grosses banques qui est étroitement lié tant aux performances des marchés de capitaux qu’à celles de l’économie globale, devrait baisser en 2020. Le Fonds monétaire international a prédit une baisse de croissance de l’ordre de 8% pour les économies développées où on retrouve l’essentiel de ces banques.

Aussi, la reprise annoncée en 2021 (+4,8%) ne suffira pas à combler les pertes. La pandémie exerce de forte pression sur les opérateurs économiques et les Etats principaux partenaires des banques qui sont contraints de se soumettre à certaines ‘’caprices’’ des banques.

Une situation qui n’avantage point les actionnaires qui essuient de graves pertes et une réduction drastique de leur part pour cette année en raison de la baisse de valeur des actions dans les banques.

Par Bidossessi WANOU