Valorisation des cultures noires et africaines : le 1er film de Beyoncé bientôt disponible

La chanteuse Beyoncé valorise les cultures noires et africaines à travers un long métrage qui sera disponible sur la plateforme de streaming Disney+ le 31 juillet 2020.

«Black is King» c’est le tout premier film de la superstar du RnB US, Beyoncé. Dans cette sortie cinématographique, la célébrité des origines black met en valeur les siens. En collaboration avec la maison Disney, ce long-métrage est un film de la compagne de Jay-Z.

Inspiré des chansons de l’album «The Lion King : The Gift», un disque sorti en 2019 et du film Le Roi Lion dans lequel Beyoncé prêtait sa voix au personnage de Nala, «Black is King» est un hommage à la culture noire. C’est sur son site internet et son compte Instagram, que l’artiste et actrice a annoncé la nouvelle en filigrane.

Un extrait du long métrage qui sera disponible le 31 juillet prochain sur la plateforme de streaming, Disney+. Sur Instagram, la star a livré qu’elle avait à cœur de faire découvrir au monde la culture africaine dans un format moderne et véhiculant un message universel.

«Ce film est une histoire à travers les siècles pour instruire et reconstruire notre présent (…) une histoire sur la façon dont des personnes mises de côté et brisées représentent un extraordinaire cadeau et une proposition pour l’avenir», raconte Disney dans un communiqué cité par le site américain JustJared.

«Black is King» fut entièrement pensé et réalisé par Beyoncé qui veut avec ce film marqué les esprits dans un contexte assez particulier où la société américaine connaît actuellement de profond bouleversement.

Selon plusieurs médias américains, la star aurait signé un contrat de 100 millions de dollars avec Disney pour produire trois films en exclusivité.

Par Félicienne HOUESSOU