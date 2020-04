Vegedream : accusé par sa femme de l’avoir trompé et frappé, le chanteur nie tout

La femme du chanteur Vegedream a révélé sur les réseaux sociaux que ce dernier l’a frappé après qu’une dispute ait éclaté entre eux. L’artiste s’est rapidement exprimé et a nié les accusations, promettant des poursuites judiciaires.

Après Tengo John qui a été accusé par son ex-petite amie de la harceler, des propos auxquels le rappeur a répondu sur les réseaux sociaux, c’est désormais autour de Vegedream de faire face à des accusations, de violences conjugales cette fois.

Sur Instagram, l’épouse de l’auteur de «Ramenez la coupe à la maison», avec qui l’artiste originaire d’Orléans (45) est marié depuis 3 ans, l’a ainsi accusé de l’avoir trompé puis de l’avoir frappé lorsqu’une dispute a éclaté entre eux. Des accusations très graves accompagnées de plusieurs photos où l’on constate qu’elle porte des marques de griffures au cou.

Donc Vegedream c’est ça il fait ? pic.twitter.com/t2xyq5dQZB — ACAB 🚷 (@trineetyc) April 7, 2020

Très rapidement au coeur de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, Vegedream n’aura mis que quelques heures à répondre à celle qui partageait sa vie. Il affirme avoir connu des hauts et des bas avec son épouse, mais ne jamais avoir levé la main sur elle.

Il explique également qu’elle l’avait rejoint avec ses copines, quelques heures avant de publier ses accusations, en bas de chez lui. Un règlement de compte verbal durant lequel Vegedream assure l’avoir seulement repoussé, quand son ex lui avait adressé plusieurs coups de poings, une scène qu’aurait filmé la vidéosurveillance de son immeuble.

S’il ne répond donc pas directement à ses supposées tromperies, qui sont finalement secondaires vu la gravité des accusations auxquels il fait face, il martèle donc ne pas l’avoir frappé.

Un peu plus tard, sur Twitter, il a d’ailleurs ajouté qu’il allait engager des poursuites judiciaires contre elle et pourrait publier plus tard les images de vidéo surveillance dont il parle dans ses explications.

Désolé mais moi vegedream me fait de la peine regardez le Zinda ça ce voit il est sincère pic.twitter.com/E8iEsPGcHx — coquette (@LallySow) April 7, 2020

Les hommes mentent mais pas les caméras de surveillance ! donc moi jsui un chat pour te griffer comme sa ? par pitié ne croyez pas tout ce que vous voyez à très vite merci 🤞🏾 malgré sa je salirais jamais 3 ans de relation la justice s’en chargera — Vegedream (@VegedreamGagnoa) April 7, 2020

Dans la foulée, sa femme a elle aussi pris la parole en vidéo, réitérant ses accusations et affirmant qu’elle déposerait également plainte rapidement.