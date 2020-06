Venezuela – Diplomatie : Josep Borrell réagit suite à lexpulsion dIsabel Brilhante Pedrosa

Après l’expulsion de l’ambassadrice de lUnion Européenne Isabel Brilhante Pedrosa le lundi 29 juin 2020, par le président vénézuélien Nicolas Maduro, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a condamné ce mardi cette décision tout en annonçant des mesures de réciprocité.

Pour le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, l’état vénézuélien doit s’attendre à une mesure de «réciprocité». Sur sa page Twitter, on peut lire : «Nous condamnons et nous refusons l’expulsion de notre ambassadrice à Caracas et nous prendrons les mesures de réciprocité».

«Seule une solution négociée entre les Vénézuéliens permettra au pays de sortir de sa crise profonde», a-t-il poursuivi.

Pour rappel, les raisons de cette décision seraient liées aux sanctions adoptées le lundi 29 juin 2020 par l’Ue contre onze fonctionnaires vénézuéliens impliqués dans des actions contre l’opposition au gouvernement de Nicolas Maduro, dont Luis Parra, qui a tenté de succéder en mai à Juan Guaido, à la présidence du Parlement.

Par Aron OLOKOU