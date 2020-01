Venezuela : l’opposition crie au «coup d’État parlementaire»

L’opposition au président vénézuélien Nicolas Maduro a dénoncé dimanche un «coup d’État parlementaire» après que Luis Parra, un député d’opposition rival de Juan Guaido, s’est autoproclamé président du Parlement, poste auquel Juan Guaido comptait être réélu.

En l’absence de Juan Guaido et de nombreux députés d’opposition, empêchés d’assister au début de la séance par de longs contrôles policiers en dehors du Parlement, et dans la cohue, Luis Parra a empoigné un mégaphone et s’est autoproclamé nouveau président de l’hémicycle, selon des images retransmises par la télévision publique. L’opposition a affirmé que l’élu avait effectué ce geste «sans vote, ni quorum» .