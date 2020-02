Venezuela : Sergueï Lavrov critique les «provocations» américaines

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, en tournée en Amérique latine, a dénoncé jeudi les «provocations régulières» des Etats-Unis envers le Venezuela.

Les Américains «menacent d’utiliser toutes les options se trouvant sur la table et ils se livrent de manière régulière à des provocations», a déclaré le diplomate à la presse à Mexico, lors de sa première visite au Mexique en dix ans. Il y a rencontré son homologue Marcelo Ebrard, abordant notamment avec lui la crise au Venezuela.

L’opposant vénézuélien Juan Guaido a été reçu mercredi par le président américain Donald Trump dans le prestigieux Bureau ovale. Il a été reconnu par les Etats-Unis et par une cinquantaine de pays comme le président par intérim du Venezuela, tandis que Moscou reconnaît comme chef d’Etat Nicolas Maduro.

Sergueï Lavrov, qui a prévu de rencontrer vendredi Nicolas Maduro, a estimé que les appels au dialogue lancés par le Groupe de Lima et par Washington n’étaient «pas une médiation» mais une tentative de forcer un changement de régime. D’après lui, la Russie et son allié mexicain considèrent que le Venezuela doit sortir de la crise politique et sociale par une négociation nationale.

«Le Venezuela doit trouver une solution à ses problèmes à travers un dialogue complet, entre toutes les forces importantes du pays», a estimé le chef de la diplomatie russe. Sergueï Lavrov a relevé que Moscou avait fait une démarche auprès de l’Union européenne, qui s’est jointe aux pressions internationales sur le pays sud-américain.

Le Mexique est membre du Groupe de Lima, constitué d’une dizaine de pays latino-américains et du Canada, et créé en 2017 pour tenter de trouver une issue à la crise vénézuélienne.

Le gouvernement du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a marqué sa différence en plusieurs occasions notamment en refusant d’appuyer certaines déclarations du groupe. En 2019 par exemple, Mexico a refusé de se joindre à l’appel lancé à Nicolas Maduro de transférer le pouvoir à l’Assemblée nationale.

Après être passé par Cuba et par le Mexique, Sergueï Lavrov a prévu d’aller au Venezuela pour rencontrer Nicolas Maduro, la vice-présidente Delcy Rodriguez et le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza.