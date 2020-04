Vente de masques contre le coronavirus : le gouvernement appelle les pharmaciens à respecter le prix subventionné

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato a fait le point des quatre années des actions réalisées dans son secteur ; du projet Asphaltage, de la gestion des déchets, de l’assainissement pluvial et également des marchés modernes et les logements sociaux.

La construction de 35 marchés urbains et régionaux est un projet initié par le gouvernement dans le cadre de son programme d’actions. Selon le ministre du cadre de vie et du développent durable, le programme de construction des marchés suit son cours. Il est subdivisé en 03 parties. La première partie concerne la rénovation des marchés urbains.

«Actuellement à Cotonou, nous avons lancé 09 marchés qui sont en cours de construction, pour lesquels nous avons pratiquement multiplié par 1 fois ½ voire plus d’1 fois ½ leurs capacités d’accueil ; et ceux qui font le détail à Dantokpa vont être accueillis par ces marchés-là», explique le ministre José Tonato.

La deuxième partie, c’est le marché de gros d’Akassato appelé la plateforme «agroalimentaire du Grand Nokoué», qui sera le marché de gros le plus moderne de toute notre sous-région. A en croire le ministre du cadre de vie, l’appel d’offres est déjà lancé et au bout de 90 jours, le chantier va démarrer.

«(…) c’est une superstructure légère, une plateforme béton et infrastructures. Ensuite, le marché de gros est comme un kit qu’on vient monter dessus. Ça veut dire que d’ici à la fin de l’année 2021, nous aurons notre marché de gros», a-t-il annoncé.

La dernière partie du programme est relative à la construction d’un hall et d’une galerie commerciale sur l’esplanade du stade Général Mathieu Kérékou. Il s’agit d’accommoder «le commerce moderne et le commerce noble concernant les cosmétiques, les bijoux et les textiles».

Conformément à la volonté du président Patrice Talon, «aucun marché ne sera déplacé tant que le dernier usager ne trouve une nouvelle place dans le nouveau marché ou espace qui doit l’accueillir». Programme des logementsLe gouvernement béninois a lancé le projet de construction des 20.000 logements inscrit dans son Programme d’Actions.

D’après le ministre du cadre de vie, il s’agit d’un programme jamais mis auparavant en œuvre au Bénin. Le financement pour la construction de 12.000 logements sur le site Houèdo est déjà bouclé. Grâce à ce projet, Houèdo deviendra une grande ville d’attraction.

«La viabilisation primaire est presque terminée. La viabilisation secondaire et tertiaire est en cours. Les premiers lots de 3.000 logements sont déjà passés, et le chantier a commencé. La base-vie est presque terminée également ; et par lots de 3.000, les appels d’offres sont déjà préparés pour être lancés. En plus de ça, nous démarrons en même temps les sites de Porto-Novo et de Parakou. Et enfin, nous finirons par les autres centres», a détaillé le ministre José Tonato.

La construction des 20 000 logements sociaux est un programme phare du gouvernement qui concerne plusieurs villes du Bénin à savoir : Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji, Parakou, Abomey, Bohicon, Natitingou, Djougou, Kandi, Malanville, Dassa-Zoumè, Lokossa, Aplahoué, Azovè, Pobè, Ouidah et Pahou.

Cet ambitieux projet immobilier va permettre aux personnes à faibles revenus de devenir au bout de 15 ans propriétaires. Les études d’impact environnemental sont menées et le Bureau de Contrôle (BCT) est en place. Ces projets se conduisent dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. «Nous pensons qu’avant la fin de cette année 2020, le 1er lot de 500 logements de Houèdo sera livré», a déclaré le ministre.