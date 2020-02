Vidéo : après la mort d’Omar B, Almok lance un appel à ses collègues

Suite au décès du roi RnB togolais, Omar B, la chanteuse togolaise Almok est sortie de son silence et a interpellé ses collègues artistes à la culture de l’amour et de l’union des uns et des autres.

La mort de Omar B est un coup de poignard donné en plein cœur du showbiz togolais en particulier et celui du monde entier. En larmes, Almok veut que les artistes soient soutenus. «La dépression peut nous tuer», a-t-elle lancé.

Le père du défunt artiste s’est aussi confié sur la vie de son enfant, qu’il qualifie de son maitre en matière de musique et surtout les conditions de son décès.