Vidéo : Billie Eilish se déshabille sur scène pour dénoncer le body shaming

Lors de sa tournée mondiale intitulée «Where Do We Go world tour», démarré ce lundi 9 mars, à Miami, Billie Eilish a envoyé un message fort à tous ses détracteurs qui jugent mal sa façon de s’habiller.

Pendant son concert inaugural à Miami, la chanteuse de 18 ans a tenu à s’adresser aux personnes qui critiquent sa manière de s’habiller. Au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, lundi 9 mars, la jeune prodige de la pop américaine s’est exprimée de la plus engagée des manières sur le «body shaming» et la persistante chosification des corps féminins.

Au moment d’interpréter sa chanson «All The Good Go To Hell», Billie Eilish a prononcé un discours libérateur, sur les critiques et pressions permanentes auxquelles sont soumises les femmes par rapport à leurs corps et leurs vêtements. Au même moment, une vidéo d’elle est apparue derrière elle. On l’y voit retirer progressivement ses vêtements amples et laisser apparaître ses sous-vêtements, plus moulants.

«Si ce que je porte est confortable, je ne suis pas une femme. Si je me débarrasse de mes couches de vêtements, je suis une pute», a déclaré la jeune femme sur scène.

«Le corps avec lequel je suis née, n’est-ce pas ce que vous voulez?»

Si Billie Eilish a su se faire remarquer grâce à son talent et son genre musical si singulier, la chanteuse s’est également imposée avec un style vestimentaire non genré qui lui est propre. Que ce soit sur le tapis rouge des Oscars, sur la couverture d’un magazine ou lors de ses concerts, l’interprète de «Bad Guy» ne quitte jamais ses vêtements larges, souvent dans les tons verts et noirs.

«Si je porte plus, si je porte moins, qui décide de ce qui me définit ? Qu’est-ce que cela signifie ? Ma valeur est-elle basée uniquement sur votre perception ?», questionne la grande gagnante des Grammy Awards 2020. «Mes épaules vous provoquent-elles ? Ma poitrine ? Mon ventre ? Mes hanches ? Le corps avec lequel je suis né, n’est-ce pas ce que vous voulez ?».

Avec cette prise de parole, l’artiste américaine a souhaité dénoncer toutes les remarques qu’elle a pu entendre depuis qu’elle est connue. Que ce soit ceux qui la soutiennent car elle ne joue pas de sa féminité ou ceux qui la félicitent de ne pas montrer ses formes, Billie Eilish souhaite en finir avec les remarques qui touchent au physique des femmes.

«Certains détestent ce que je porte, certains adorent. Certains utilisent parfois cela pour faire honte aux autres, certains utilisent cela pour me faire honte. Mais je sens votre regard en permanence. Si je devais m’y conformer, je ne serais jamais capable de bouger».

Un discours plein d’émotions et de leçons qui n’a pas laissé indifférent les internautes qui ont aussitôt réagit en félicitant la jeune chanteuse de 18 ans de son courage et de sa dévotion.