Vidéo – Black Widow : le grand méchant enfin révélé (Trailer)

Marvel Studios vient de proposer un aperçu plus précis de Black Widow aux fans en leur dévoilant une nouvelle bande-annonce du long-métrage. Et on a désormais une petite idée sur le grand méchant du film.

Alors que le film est très attendu, Marvel Studios, dans un trailer, a dévoilé le grand méchant qui mènera la vie dure Natasha Romanoff. C’est ce que nous raconte le site Booska-p.

Scarlett Johansson retrouve son rôle phare

Retour dans la peau de Natasha Romanoff pour Scarlett Johansson. Apparu dans les 4 films de la saga Avengers, Romanoff aka Black Widow se voit offrir un projet d’envergure.

Il faut dire que le long-métrage, en plus d’être celui qui va servir à introduire la phase IV de l’univers cinématographique Marvel, dévoilera une Black Widow dans une situation fragile.

Se déroulant entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers: Infinity War, l’intrigue présente une Natasha Romanoff isolée, forcée d’affronter son passé.

Comptant dans son casting David Harbour (Gardien rouge), Florence Pugh (Yelena Belova, aka la seconde Black Widow), O. T. Fagbenle (Rick Mason), Rachel Weisz (Melina Vostokoff) ou encore un

Robert Downey Jr. évoqué dans son rôle de Tony Stark / Iron Man, Black Widow fait, par son dernier trailer en date, le focus sur le personnage de Tony Masters / Taskmaster, soit le grand méchant de la production.

Un scénario intéressant

Bavard sur son rôle et sur le film, Harbour, à la cote inébranlable depuis son rôle de Jim Hopper dans la série Stranger Things, a tenu à en dire un peu plus sur l’approche du projet :

«C’est super parce que vous revenez un peu en arrière avec elle. Vous allez explorer ces événements, et c’est quelque chose d’intéressant de mon point de vue parce que vous connaissez le déroulé d’Endgame, vous allez découvrir comment elle en est arrivée là et comment elle a du faire ce choix».

“Family. Back together again.” Watch this brand-new special look at Marvel Studios’ #BlackWidow, in theaters May 1. pic.twitter.com/UbrJW7xfpZ — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 14, 2020

Attendu au cinéma le 29 avril prochain en France , Black Widow sera suivi par Eternals (4 novembre 2020), Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (10 février 2021), Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (5 mai 2021), Spider-Man 3 (14 juillet 2021) ou encore Thor: Love And Thunder (3 novembre 2021).