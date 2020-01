Vidéo – «BLOODSHOT» : un trailer bien dosé pour Vin Diesel

Inspiré des aventures d’un personnage mi-humain, mi-cyborg, le film Bloodshot sortira dans les salles obscures dans quelques semaines. Cet film qui met l’action au premier plan, promet un spectacle de haut-vol aux fans.

Librement adapté de la série de comics publiée chez Valiant Comics au début des années 90, le filmBloodshot promet de retrouver un Vin Diesel dans ce qu’il sait encore faire de mieux. Les films d’action,campant un personnage animé d’un esprit de vengeance inarêtable.

La formule a beau être simple sur le papier, presque éculée en réalité, un simple coup d’oeil au trailer qui suit suffit à rassurer.

Attendu dans les salles obscures pour le 25 mars prochain aux Etats-Unis et quelques jours plus tôt (le 4 mars) chez nous, le film dirigé par David Wilson met à l’écran le soldat Ray Garrison/Bloodshot, tué au combat et ramené à la vie par une entreprise aux intentions largement condamnables.

Superheroes just got an upgrade. 🔴 Watch the new @Bloodshot international trailer now. See the movie in theaters March 13. pic.twitter.com/5RjLF48y4D — Vin Diesel (@vindiesel) January 14, 2020

Un pitch simple mais efficace

Réveillé dans un costume de cyborg lui conférant une force décuplée, Bloodshot se retrouve «doté de pouvoirs de régénération et de meta-morphing» comme nous l’explique le synopsis, évoquant dans la foulée les nouvelles motivations de Garrison :

«Après avoir vu sa mémoire effacée à plusieurs reprises, il finit par découvrir qui il est et décide de se venger de ceux qui lui ont infligé cette expérience».

L’effet de surprise n’est pas travaillé volontairement et le spectateur ne devrait pas être pris à contre-pied. A désormais 52 ans et prêt à reprendre d’assaut le box-office via Fast & Furious 9, Vin Diesel n’a pas encore dit son dernier mot.

Et cette incursion dans la peau d’un personnage certes relativement peu connu du grand public, mais bourru au possible devrait le prouver une fois encore. Réponse sous peu, début mars si tout se déroule comme prévu.