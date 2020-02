Vidéo : cette baffe de Daphné à Ful qui enflamme la toile

Daphné et Ful ont laissé un beau cadeau aux fans pour la célébration de la Saint Valentin ce vendredi 14 février 2020. Les deux stars de la musique africaine ont sorti le clip de la chanson «reviens moi», une belle caresse pour les fans.

Dans ce tout dernier clip de Ful et Daphné, qui fait déjà un véritable carton, une scène s’est déroulée et attirée l’attention des internautes comme nous la décrit le site People237.com

Le son est sensuel et doux. On est juste aux anges en écoutant ces deux belles voix. C’est l’histoire d’un couple en pleine crise mais qui veut quand même continuer.

Comme on l’entend dan le refrain: «ne me quitte pas, reviens moi chérie, l’amour est si complet entre toi et moi». Le clip est propre en plus. On dirait un mélange des clips de SIA et de chris Brown feat Jordin Spark. Bref c’est original et ça cadre avec le message.

Quand le couple Ful-Daphné est alors face à face dans la vidéo, la go lui donne une bonne claque. Comme une bonne go camer quand elle vexe avec son gars massah . En tout cas la suite c’est dans le clip. Regardez quand c’est bien.