Vidéo choc : un suspect noir mortellement blessé lors d’une tentative d’arrestation à Atlanta

Alors que de nombreuses manifestations contre les violences policières et contre le racisme ont lieu depuis des semaines à la suite de la mort de George Floyd à Minneapolis, un autre homme noir a été abattu ce 12 juin par un policier à Atlanta. La cheffe de la police de la ville a présenté sa démission.

La cheffe de la police d’Atlanta a démissionné samedi 13 juin après qu’un policier a mortellement blessé un suspect lors d’une tentative d’arrestation, et des manifestations ont éclaté pour protester contre le décès de la victime, un Afro-Américain de 27 ans.

Les faits se sont produits le 12 juin au soir à Atlanta, capitale de l’État de Géorgie. Selon un rapport officiel, Rayshard Brooks, un homme noir âgé de 27 ans, s’était endormi dans sa voiture sur l’allée du drive-in du restaurant Wendy’s, et des employés de l’établissement ont appelé la police parce que son véhicule bloquait les clients.

L’homme était alcoolisé et a résisté lorsque la police a voulu l’arrêter, indique le rapport du Georgia Bureau of Investigation.

APD killed #RayshardBrooks last night in #Atlanta

We comply we die

We resist we die

We run we die

What are we going to do in this world pic.twitter.com/Tz12H5dak2

— KAYNO 🌋 (@iamkayno_) June 13, 2020