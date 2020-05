Vidéo : Christina Milian lance sa propre télé-réalité depuis chez elle

L’actrice Christina Millian a mis son temps de confinement en profit pour lancer sa propre télé-réalité filmée de chez elle intitulée «What Happen at Home».

Le premier épisode de cette émission 100% homemade a été partagé ce vendredi sur Facebook. La star s’est filmée dans sa cuisine à Los Angeles en train de préparer de la pâte à pizza en compagnie de son fiancé, Matt Pokora.

Dans cette série, Christina Millian partagera son quotidien à la maison durant la quarantaine. Elle montrera ainsi ses recettes préférées, sa routine sportive et sa vie avec ses deux enfants Violett, 10 ans, et Isaiah, qu’elle a eu avec Matt Pokora. Elle filmera tous les épisodes elle-même et travaillera à distance avec les producteurs de son émission.