Vidéo : Kim Jong-un exulte lors d’une prestation de femmes militaires

Des images de femmes militaires nord-coréennes qui dansent et chantent devant Kim Jong-un qui finit par exploser de joie ont été diffusées sur Twitter. Les séquences font partie d’un film documentaire publié sur YouTube.

Certaines séquences tirées d’un film documentaire consacré au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont attiré l’attention d’une journaliste sud-coréenne. Elle les a relayées sur Twitter.

Les images montrent des femmes en uniforme militaire danser, jouer différents instruments et chanter en l’honneur du dirigeant nord-coréen, assis à une table installée devant les militaires. Au début de la performance, il est réservé, avant de finir par applaudir avec enthousiasme.

I thought I’d get used to it by now but sometimes I can't get over the fact that this is such a weird country pic.twitter.com/gQqPzNkmh4

— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) January 14, 2020