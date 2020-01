Video : l’appel de détresse lancé par la Nigériane vendue comme esclave au Liban, entendu…

La Nigériane de 23 ans vendue comme esclave au Liban a été secourue par le gouvernement nigérian. Omolola Ajayi, enseignante de 23 ans et mère célibataire, avait dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, appelé à l’aide après avoir compris qu’elle était en effet vendue comme esclave au Liban.

Dans la vidéo, Omolola raconte qu’elle avait quitté son pays sous la promesse qu’elle travaillerait comme enseignante au Liban. Cependant, à sa grande surprise, elle a découvert qu’elle avait été vendue comme esclave.

Elle faisait comprendre que son maître la maltraitait et qu’elle était entre la vie et la mort. Heureusement pour elle, son cauchemar a pris fin.

La Commission des Nigérians de la Diaspora (NIDCOM) qui a confirmé le sauvetage d’Ajayi de la maison de son «bourreau» a révélé qu’elle est maintenant à Beyrouth avec l’ambassadeur du Nigeria au Liban.

«Nouvelle information sur la nigériane vendue comme esclave au Liban. Elle est désormais entre les mains de l’ambassadeur nigérian à Beyrouth. Elle rentrera bientôt à la maison», a déclaré Abdul Rahman Balogun, porte-parole de la NIDCOM.

La présidente de la NIDCOM, Abike Dabiri-Erewa a également annoncé la bonne nouvelle dans un tweet.

«Le trafiquant présumé a été arrêté et sera remis à l’Agence nationale nigériane pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP). La famille de la dame a été retrouvée et le gouvernement de Kwara travaille sur l’affaire est personnellement sur l’affaire. Nous travaillons tous pour assurer son retour au pays», a t-elle indiqué.

The alleged trafficker has been arrested and will be handed over to NAPTIP.The family of the lady have been traced ..Kwara Gov is personally on the matter. All hands on deck to ensure the trafficked lady returns . https://t.co/xQTKgX33SI

— Abike Dabiri-Erewa (@abikedabiri) January 10, 2020