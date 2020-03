Vidéo: le rappeur AKA se jette dans la foule lors d’un spectacle et les fans le laissent tomber par terre

Lors des spectacles, des artistes sous l’impulsion se jettent parfois dans la foule. Habituellement, la foule accueille et font surfer l’artiste pour revenir sur scène. Mais on ne peut pas faire confiance à ses fans tout le temps. L’artiste AKA l’a appris à ses dépens.

Le rappeur sud-africain AKA qui se produisait lors d’un concert le week-end dernier à North West, en Afrique du Sud a fait vol plané et a atterri sur le sol.

En effet, pendant performance, le rappeur s’est jeté dans la foule et ses fans présents à l’événement l’ont laissé tomber durement sur le sol. Avaient-ils une dent contre l’artiste ? Tout laisse y croire.

Même après la chute, ils ont refusé de lui prêter main forte pour qu’il se remette sur pied. Un moment tellement embarrassant pour le rappeur.

This was how AKA fell after being left to fall by the crowd. pic.twitter.com/2W38wl3ToE

AKA dived into the crowd at a show in North West, South Africa, and nobody lifted him up. Ouch that must hurt! pic.twitter.com/Unz7pUQ2N0

— World Publicist (@IsimaOdeh) March 1, 2020