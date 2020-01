Vidéo : Mathieu Delormeau parle de la brouille de Céline Dion et Maurane

Céline Dion et Maurane se seraient fortement embrouillées dans les coulisses d’un plateau de télévision. Témoin de la scène, Mathieu Delormeau a fait un peu le récit dans TPMP People ce vendredi 10 janvier.

En effet, ce vendredi 10 janvier 2020 dans l’émission TPMP People, Mathieu Delormeau a raconté une anecdote sur Céline Dion et Maurane. Invitée d’honneur d’une émission diffusée sur NRJ12, la chanteuse québécoise Maurane devait faire une surprise à Céline Dion.

Les deux chanteuses devaient interpréter une chanson ensemble. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Céline ne voulait chanter qu’en playback et Maurane est arrivée et elle a dit: «Moi, je veux chanter notre duo en live», explique Mathieu Delormeau.

Elle a dit au technicien: «Je veux du live». Céline Dion est sortie de sa loge. Elle est arrivée dans le couloir où on était plusieurs, dont moi. Elle lui a dit:

«Écoute-moi bien, ma Maurane. Ce que tu fais là, ça ne se fait pas. C’est moi qui choisis. On va la chanter parce que je n’ai plus le choix, parce que tu as dit à tout le monde qu’on allait chanter en live. Mais là, ce que tu as fait, ça ne se fait pas et on ne se verra plus».

L’animateur va plus loin en expliquant qu’une fois sur le plateau, les deux chanteuses ont fait comme si de rien n’était.

«Elles se parlent comme ça, elles sont hyper froides, elles sont assises l’une à côté de l’autre pour regarder les prompteurs. Et on commence l’émission, je lui ai dit: «Céline, on a une surprise pour vous, devinez qui est là… Maurane».

Et là, elle fait: «Oh pas ma Maurane. Mon Dieu, pas ma Maurane. Oh ma Maurane, on va chanter l’amour ensemble», et là, elles se prennent dans les bras. Cela s’appelle de la télévision, les amis».