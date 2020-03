Vidéo : quand Kim Kardashian lance un coup de poing à Kourtney et la toile s’enflamme !

Il semble que Taylor Swift ne soit pas la seule à s’être brouillée avec Kim Kardashian. La sœur de la star de téléréalité, Kourtney, s’en prend physiquement à la femme de 39 ans et crie à propos de son «gros cul» lors d’une dispute amère contre Keeping Up With The Kardashians.

Dans une nouvelle bande-annonce de l’émission, les frères et sœurs se voient furieusement se crier dessus, Kourtney hurlant : «Je vais te f * up, toi littéralement c *.»

Elle se lève ensuite et s’approche de Kim, giflant son beau visage. Quand même elle est la petite sœur. Kim ne peut laisser passer cela. Elle riposte. Enfin, ce serait mieux que vous regardez simplement la vidéo ci-dessous :