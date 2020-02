Video – Saint Valentin : la fête s’annonce belle entre l’homme le plus grand et la femme la plus petite

La Saint-Valentin un moment pour montrer à cette personne très spéciale dans votre vie combien vous vous souciez d’elle et beaucoup de gens s’y préparent pour le fameux 14 février.

C’est le cas de l’homme le plus grand et la femme la plus petite au monde. Les deux se sont retrouvés sur un plateau pour la fête de la Saint-Valentin et ils ont été charlereusement accueillir par le public vive la Saint-Valentin.