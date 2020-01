Video – Selena Gomez : la chanteuse fait un tatouage en hommage à son album

La chanteuse a dévoilé hier la nouvelle inscription qu’elle s’est faite sur le corps. Ce motif a une signification particulière car il est rattaché à son dernier opus Rare.

Selena adore les tatouages et elle le fait savoir. La chanteuse de 27 ans a partagé hier à ses 166 millions d’abonnés, sa 13 inscription corporelle.

L’interprète de Fetish a publié sur son compte Instagram une vidéo de son nouveau bijou. Et si vous vous demandez combien elle en a… soyez prêts car elle ne compte pas moins de… 13 tatouages !

Dans sa vidéo effet vintage, on y voit la jeune femme contempler son nouveau motif devant un miroir. Cheveux coiffés en chignon et frange droite, la star nous présente sa petite inscription qu’elle a choisie de placer près de son oreille.

Ce petit extrait de 15 secondes, comptabilise déjà plus de 4 millions de likes. La publication a été commentée plus de 24 000 fois et parmi les nombreux commentaires on peut lire : «J’adore ce tattoo. Il a une signification puissante et il est mignon à la fois» ou encore «Meilleur album du monde !»

Il faut dire que ses fans débutent l’année de plus belle, après que l’artiste la plus suivie d’Instagram avait disparue de la scène musicale.

Une perle rare

Rare, qui a la même signification en anglais qu’en français, est un mot très symbolique pour Selena. Outre avoir choisi ce mot comme nom d’album, elle se l’ai inscrit sur la peau. Sous la vidéo, l’artiste a légendé : «Je l’ai encore fais. Merci Bang Bang Tattoo» précédé d’un émoji de papillon.

Il y a tout juste une semaine, la jolie brune offrait à ses fans un nouvel opus de 13 titres. Dans cet album, elle se confie sur ses relations amoureuses et se montre plus intime.

Dans certains morceaux, beaucoup de fans ont pensé que Selena Gomez évoquait son ancienne histoire d’amour avec Justin Bieber. En parlant du loup, elle a croisé à Los Angeles la femme actuelle de Justin Bieber.

La rencontre embarrassante s’est déroulé la semaine dernière, alors qu’elle célébrait la sortie de son album. Un moment gênant, mais qui n’a pas permis à la star de s’arrêter de festoyer.