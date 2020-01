Vidéo : une enfant de 6ans meurt de faim après avoir mangé du sable

En République démocratique du Congo (Rdc), une fille de 6 ans est morte de faim après s’être nourrie de sable. Après avoir passé des jours sans manger, Marie s’est donné au sable pour survivre. Mais malheureusement, le sable n’étant pas une nourriture, la petite de seulement 6 ans a trépassé quelques semaines plus tard.

C’est l’agence des Nations unies pour l’enfance en RDC qui a annoncé la mort de la fillette en notant également

«qu’un million d’enfants sont menacés de malnutrition aiguë dans le pays et ont besoin d’une aide d’urgence».

«Tragiquement pour Marie, six ans, l’aide est arrivée trop tard. La petite fille a commencé à manger du sable parce qu’elle avait très faim et elle est morte quelques semaines plus tard», a écrit l’agence dans un tweet.

Cet incident tragique a provoqué la colère de certains citoyens qui s’en sont pris au gouvernement.

Sad….shocking and disgustly too common because most of people rather close their eyes on helping than accumulating money

— Fabiola ngongo (@FabiolaNgongo) January 6, 2020