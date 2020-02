Video : Yseult s’affiche nue dans le clip «Corps»

La chanteuse Yseult a devoilé le mercredi 05 février 2020, le clip de son dernier single, «Corps». Une vidéo tout en sobriété dans laquelle l’artiste pose presque nue pour parler de son rapport à son physique.

Yseult sortait en 2019 son tout premier dernier intitulé Corps, extrait de son EP Noir. La chanteuse de 25 ans, qualifiée de «prétentieuse» par certains téléspectateurs, y parle de son physique, de ses difficultés à l’assumer mais aussi du regard des autres :

«Le corps nu sur le sol, j’me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer», «Le regard des gens, j’en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger ?».

Le mercredi, clip du titre est enfin disponible. La vidéo, réalisée par Colin Solal Cardo montre Yseult seule accroupie par terre dans ce qui semble être un entrepôt.

La caméra, fixée sur des rails, se rapproche, s’éloigne et tourne autour d’elle, permettant aux spectateurs de se concentrer sur sa voix et ses paroles, elle qui a par le passé raté le casting de The Voice.

Pas de décor ni de figurant : elle apparait vêtue d’une culotte et d’un plastique transparent sur le haut du corps, les mains positionnées sur sa poitrine.