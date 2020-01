Vince Vaughn : l’acteur se fait lyncher après avoir sympathisé avec Donald Trump

Vince Vaughn a choqué de nombreux internautes en sympathisant ouvertement avec Donald Trump. Le président des Etats-Unis était avec la First Lady, Melania Trump, dans un box privé pour assister à un match du College Football National Championship à la Nouvelle-Orléans. Et à côté d’eux, comme on peut le voir sur une vidéo postée par le journaliste Timothy Burke, l’acteur de True Detective.

Un choc pour les fans de l’acteur, mais aussi pour celui qui a publié les images. «Je suis vraiment désolé de devoir partager cette vidéo avec vous. Toute cette vidéo, chaque partie de cette vidéo», écrit-il.

I'm very sorry to have to share this video with you. All of it, every part of it. pic.twitter.com/ELMbDHZbZq

— Timothy Burke (@bubbaprog) January 14, 2020