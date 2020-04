Violation du couvre-feu en Côte d’Ivoire : Eudoxie Yao arrêtée et placée en garde à vue

Recherchée par la police pour violation du couvre-feu établi en Cote d’Ivoire à cause du coronavirus, la star ivoirienne Eudaxie Yao, a finalement été retrouvée après des heures de recherche. Arrêtée dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril 2020, elle a été placée en garde à vue.

D’après les médias locaux, Eudoxie Yao s’était rendue à la fête d’anniversaire d’Emma Lohoues, le 17 avril dernier, alors que le pays est en plein confinement en raison du coronavirus. Elle serait accusée au même titre que Molare et Emma Lohoues, d’avoir violé le couvre feu.

Il faut souligner que l’actrice Emma Lohoues a été condamnée à 2 millions de Fcfa d’amende et 6 mois de prison avec sursis. Ceci, pour non respect des mesures visant à lutter contre le covid-19, mise en danger de la vie d’autrui et trouble à l’ordre public.