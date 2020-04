Violation du couvre-feu en Côte d’Ivoire : Eudoxie Yao fixé sur son sort

La star ivoirienne Eudoxie Yao et plusieurs hommes du showbiz à Abidjan dont Molaré sont désormais fixés sur leur sort. Interpellés pour avoir violé le couvre-feu établi en Côte d’Ivoire, ils ont écopé chacun de six mois d’emprisonnement avec sursis.

Gros Bedel, Molare et Eudoxie Yao sont les trois personnes qui ont été condamnées ce mardi 21 avril 2020 lors d’une audience en flagrant délit par la justice ivoirienne après l’actrice Emma Lohoues. Selon les médias ivoiriens, les mis en cause ont écopé chacun de Six mois de prison avec sursis et trois millions FCFA d’amende.

Il leur est reproché d’avoir organisé une fête rassemblant du monde, sans mesures de préventions, en violation flagrante des interdictions de l’Etat contre la propagation du Covdi-19. Il s’agissait de l’anniversaire de l’actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohouès.

Quant à cette dernière, principale organisatrice de la fête, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et deux millions FCFA d’amende.