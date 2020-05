Violations des textes de la décentralisation : Atrokpo, n’a pas été un exemple à Bohicon

Sous le parapluie atomique de Patrice Talon, Luc Atrokpo est parachuté de Bohicon pour Cotonou, Patrice Talon qui a juré de combattre la corruption et qui a publié en conseil des ministres, le nom des instituteurs qui ont gardé par devers eux des mesures de haricots et de riz est-il au courant du rapport du Conafil 2016 relatif à la mairie de Bohicon ? A-t-il pris connaissance de ce rapport où le respect des textes de la décentralisation n’était pas totalement un principal cardinal pour Luc Atrokpo quand il gérait Bohicon ?

A la lumière du rapport d’audit du Conafil en date du 15 décembre 2017, rapport produit par Clément G. Hessanon, président et Rock Comlan Antoine Daï, rapporteur, dans les lignes à suivre, on constatera que Luc Atrokpo a consenti quelques efforts. Cependant, le rapport a une nouvelle fois relevé de nombreux manquements par rapport au respect des dispositions légales par Luc Atrokpo.

Dans la galerie de la bonne gouvernance, il faut noter qu’au sujet du point d’exécution des projets ; la transmission par le RP au maire chaque mois, des bordereaux de développement et autres, il y a eu le respect des dispositions en vigueur.

Mieux, il y a eu la transmission par le RP au maire chaque mois, des bordereaux de développement des recettes et des dépenses ainsi que la situation des disponibilités de la commune et en fin d’année, la situation des crédits non mandatés à reporter, les soldes en fin d’année et les reports de soldes.

Le respect des normes a été aussi constaté en ce qui concerne les bordereaux de développement des recettes et des dépenses ; la transmission des documents de gestion et des situations périodiques sur l’exécution du Fadec.

Niveau de fonctionnalité des infrastructures réceptionnées

Le cadre règlementaire en vigueur dit urbi que les infrastructures financées ou cofinancées sur Fadec et réceptionnées provisoirement doivent être rendues fonctionnelles pour servir les populations.

Selon ce rapport d’audit, au nombre des réalisations faites en 2016 sur financement du Fadec, toutes les réalisations provisoirement réceptionnées et qui ont été visitées par la commission sont fonctionnelles un an après leur réception provisoire. Comme dans la précédente rubrique, ici aussi le rapport dit que la norme a été respectée.

Planification, programmation et exécution des réalisations

Ici la norme recommande que la commune élabore et adopte son plan de développement. A cet effet, les investissements réalisés dans le cadre du budget de la commune doivent être compatibles avec le programme annuel d’investissement qui est une déclinaison annuelle de son programme de développement. (Cf. l’article 84 de la loi n° 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin).

Dans la droite ligne de ces exigences, la commune a élaboré et adopté son plan de développement (2012-2016), et au titre de l’année 2016, son plan annuel d’investissement et son budget.

De l’examen des documents, il ressort que les investissements réalisés dans le cadre du budget de la commune sont compatibles avec le programme annuel d’investissement qui est une déclinaison annuelle du PDC.

La commission a noté qu’il existe une cohérence entre les montants du PAI et du budget et que les projets inscrits dans le budget d’investissement proviennent du PAI, sans changement de la localisation et/ou du secteur. De ce qui précède, il ressort qu’il n’y a pas eu de réalisations extra budgétaires dans la commune. Une fois encore, les textes en vigueur ont été respectés.

Des bons aux mauvais points.

Si le maire a été en phase avec les textes de lois dans ces rubriques, la commission a encore malheureusement relevé des manquements. C’est le cas en ce qui concerne la tenue correcte de la comptabilité matière. La norme requise exige selon l’article 1er du décret n° 2009-194 du 13 mai 2009 portant mise en œuvre de la comptabilité des matières dans les administrations publiques et les collectivités locales que :

«Il est fait obligation à toutes les communes, la tenue d’une comptabilité-matières. Celle-ci consiste en deux types de registre : Le livre-journal des matières ainsi que les registres d’inventaire spécialisés, à savoir le registre d’inventaire des immobilisations et le registre d’inventaire des stocks».

Dans la matérialité des faits, les auditeurs ont déploré le fait qu’un responsable chargé du matériel soit nommé par arrêté communal à la mairie de Bohicon pour faire office de comptable –matière.

Par rapport à la comptabilité-matière, deux types de registres sont ouverts et tenus. Il s’agit du registre du patrimoine et du registre des stocks. Le registre du patrimoine dans lequel sont retracés les biens non consomptibles (mobilier, matériel, bâtiments comporte quelques ratures mais il est mis à jour).

Les mouvements des biens consomptibles sont retracés dans le registre des stocks. Ce registre est tenu dans les formes requises et est à jour mais il comporte par endroits des surcharges. Les biens de la commune ne font pas objet d’inventaires périodiques.

Le livre-journal des matières n’est pas tenu à la mairie de Bohicon. Le module «gestion des stocks» du GBCO» n’est pas utilisé à la commune de Bohicon. Au regard de ces faits, les auditeurs craignent la déperdition des fournitures et la non maitrise des stocks et la dissimulation et menaces sur le patrimoine communal.

Archivage des documents comptables au niveau de la RP

Selon les dispositions règlementaires, les copies des mandats de paiement sur Fadec et des pièces justificatives les appuyant doivent être rangées par opération (Cf. MdP FADeC, point 5.3).

Mais lors de l’audit, les deux auditeurs Clément G. Hessanon, président et Rock Comlan Antoine Daï, rapporteur ont constaté que la recette-perception de Bohicon dispose d’armoires dans lesquelles sont rangés des documents comptables mais les copies des mandats émis pour paiements sur les ressources Fadec 2016 ne sont pas disponibles.

Tous les mandats qui ont fait l’objet de paiement, après approbation du compte de gestion, sont transmis à la chambre des comptes de la Cour suprême. Aucune copie n’est archivée. Les mandats non payés sont retournés à l’ordonnateur en fin de gestion. Le rapport déplore les difficultés d’accès aux informations relatives à la gestion comptables et budgétaires. Face à cette situation, les auditeurs ont fait des recommandations.

Au nombre de celles-ci, «Le receveur des finances du département du Zou doit instruire le RP aux fins de la conservation par opération des copies des mandats de paiement sur Fadec appuyées des pièces justificatives».

Contrôle des ouvrages et constats sur l’état des infrastructures visitées

La norme recommande que : «les infrastructures doivent être réalisées suivant les règles de l’art, les normes techniques afin de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité. Un contrôle permanent des travaux doit donc être effectué. (Cf. MdP -FADeC, point 5.1)

Cependant, le constat des auditeurs c’est que les travaux réalisés dans la commune de Bohicon n’ont pas été réalisées suivant les règles de l’art, les normes techniques afin de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité. Après la visite des infrastructures et l’examen des équipements qu’elle a échantillonnés, la commission a relevé des défaillances. C’est le cas des bureaux d’arrondissement de Passagon où il y a des fissures dans les murs du bâtiment (à l’extérieur au niveau d’une fenêtre, dans le bureau du Chef d’Arrondissement, au secrétariat particulier et au secrétariat administratif).

La commission a également pointé du doigt la construction d’un module de deux classes plus bureau magasin à l’école maternelle d’Agbadjagon (fissures légères dans la terrasse dans les murs (au niveau des fenêtres) et altération de quelques feuilles de tôles sur la toiture.

La construction d’un module de deux classes, d’un bureau et d’un magasin à l’école maternelle d’Adamè-Ahito (crevasses dans le terrassement d’une des salles de classes, des fenêtres et altération de quelques feuilles de tôles sur la toiture) a été aussi révélée.

Au sujet de la construction de cinq boutiques sur le site de spectacles de Honmèho (fissures sur les terrasses et dans les murs du bâtiment). Au niveau de la Construction des bureaux d’arrondissement d’Ouassaho (fissures dans les murs à l’intérieur de la salle de réunion, du secrétariat particulier, du secrétariat administratif et à l’extérieur des bureaux).

Enfin, la commission a pointé la construction de la clôture de l’arrondissement de Saclo (affaissement de la rampe d’accès à l’arrondissement; multiples fissures profondes dans les murs de la clôture).

Au regard de tout cela, la commission craint d’importants travaux de réhabilitation du fait de la non durabilité des ouvrages de même que les menaces sur le patrimoine.

Au regard de ces constats sous l’éclairage de cette commission de la Conafil, n’est-on pas en droit de se demander si celui qui n’a pas eu un respect scrupuleux pour les textes pour asseoir une bonne gouvernance à Bohicon peut-il le faire à Cotonou ?