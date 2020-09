Violences conjugales : Sidiki Diabaté reçoit un message fort de la part d’un chinois

La star malienne Sidiki Diabaté est depuis quelques jours maintenant sous le feu des critiques à causes de graves accusations portées contre lui. Il vient de recevoir un message fort d’un fan d’Arafat dj.

Ayant eu de forts liens d’amitié avec la star regrettée Arafat à qui il avait déjà offert son disque lors de ses obsèques, un message fort d’un fan vient de lui être adressée. «Sidiki Diabaté viens prends le tabouret et écoute moi. Moi j’suis un chinois D’Arafat Dj, ton frère que tu as aimé, nous les chinois D’Arafat Dj ne sommes pas des ingrats.

Il faut aussi dire que bien vrai que tu es un véritable ami de notre Légende Arafat, mais cela ne doit pas nous obligé à cautionné ce qui t’es reproché actuellement car personnellement, je l’ai toujours dit, un homme qui bat sa Femme, cette femme doit savoir que son homme ne l’aime plus, dès la première gifle elle doit automatiquement prendre ces distances, car si elle reste silencieuse après la gifle, sa sera des coups de poing et j’en passe.

Arafat Dj ton ami est aussi passer par là, il a vécu cette même situation avec son ex copine avec qu’elle il a eu son fils Bryan, les organisations des droits de la femme lui sont tombés dessus, des plaintes par-ci par-là, mais il a su touché le cœur de toutes ces mamans en reconnaissant son tort, en demandant pardon et en faisant des dons et autres pour laver son image et comme en Afrique le pardon est sacré, nous lui avons donné une seconde chance et il a respecté sa parole.

Et comme en Afrique le pardon est sacré, nous lui avons donné une seconde chance. Faut t’excuser, demande Pardon à la femme, à la gente féminine dans son ensemble et aussi aux hommes que tu as déshonoré si tu as vraiment posé ces actes inadmissible. Sabari San», a-t-il écrit.

De quoi réconforter le chanteur même si cela ne sera probablement pas apprécié par son rival ivoirien qui jubile depuis le début de cette histoire. Une histoire qui d’ailleurs a déjà eu des graves conséquences dont l’annulation de ces nominations aux Afrimma Awards, PRIMUD et tout récemment, sa maison de production Universal vient de suspendre son contrat.