Violences conjugales : Sidiki Diabaté transféré à la prison centrale de Bamako

Les dernières nouvelles du chanteur malien Sidiki Diabaté ne semble pas être des plus bonne. Il a été placé sous mandat de dépôt dans la soirée du jeudi en plus sa mère aussi viennent d’être arrêté.

Sidiki Diabaté continue de broyer du noir. Comme le dit les ivoiriens, le chanteur est dans pain. Pour ceux qui l’ignore encore, le célèbre artiste malien, Sidiki Diabaté, est au coeur d’une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis plusieurs jours.

En effet, il est cité dans une affaire de violences conjugales sur son ex compagne, Mamacita Saw. Tout est parti de la publication de plusieurs photos présentant le corps tuméfié de la jeune dame, sur la toile. La victime n’est pas passée par quatre chemins pour pointer du doigt le chanteur malien comme en étant l’auteur.

Bien qu’ayant affirmé que ces photos datent de plus d’un an, la belle Mamacita a porté plainte, et l’artiste, lui, a été mis aux arrêts depuis le lundi dernier. A en croire des proches de Sidiki Diabaté, il n’aurait pas violenté la jeune dame par plaisir.

Il l’aurait surprise en train de s’amouracher avec un autre homme dans la maison qu’il lui avait louée. Pris de colère, l’artiste aurait donc roué de coups celle-ci. Ayant appris cela, les parents de Mamacita Saw auraient décidé de faire chanter le prince de la Kora.

Celui-ci va d’abord céder aux caprices de sa belle famille avant de décider de ne plus rien verser à ses beaux-parents. Une décision qui lui sera très fatale puisque les photos du corps tuméfié de la jeune dame seront révélées au grand jour.

Depuis lors, Sidiki Diabaté vit une véritable descente aux enfers. Il a d’abord été exclu des Afrimma Awards 2020 puis des Primud 2020, avant d’être ensuite lâché par sa maison de production, Universal Music Africa. De plus, l’on apprend qu’il a été placé sous mandat de dépôt jeudi car la Police ne pouvait pas le retenir en garde à vue plus de 72h.

Le juge, n’ayant pas voulu lui offrir la liberté sous caution jusqu’au jugement, Sidiki Diabaté a donc été déféré à la prison centrale de Bamako au Mali. Des heurts ont même éclaté dans la soirée du jeudi entre les forces de l’ordre et des fans de l’artiste qui exigeaient sa libération.

Mais après l’arrestation du chanteur pour ses multiples actes de violences conjugales, c’est au tour de sa mère Fanta Sacko d’être mise aux arrêts ce vendredi 25 septembre pour avoir été complice des avortements de Mamassita.

Selon le sute seneweb, la mère du talentueux chanteur malien est non seulement complice des violences conjugales qu’infligeaient son fils à sa belle-fille mais en plus, elle a été complice des multiples avortements que la jeune Mamassita a eu à commettre.

La conjointe de Sidiki Diabaté a déclaré avoir subi 15 avortements sans son consentement et sous les ordres de Sidiki Diabaté avec la complicité de sa mère Fanta Sacko. L’affaire prend ainsi d’autres tournures et est encore très loin de connaître la fin.