Violences sexuelles des enfants sur internet : l’ONU met le secteur informatique «en examen»

Le nombre d’abus sexuels des enfants sur l’internet connaissent une augmentation sans précèdent à travers le monde, ont déploré les Nations Unies mardi, lançant un appel solennel aux Etats d’adopter vite des stratégies nationales globales pour combattre le fléau.

La pornographie reste l’un des grands dangers qui guette les jeunes sur l’internet, selon le Global Kids Online, alors qu’au Nigeria au moins trois filles sur cinq interrogées par Project Open Eyes, ont déclaré avoir été contactées par un inconnu en ligne.

Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle des enfants, a appelé l’industrie informatique à fournir davantage de ressources et d’expertise technique pour lutter contre les abus en ligne.

Parallèlement, les experts de l’ONU ont supplié les États à veiller à ce que le secteur de l’IT [des technologies de l’information] dispose de mécanismes pour détecter, signaler et bloquer le matériel d’exploitation sexuelle des enfants, ont martelé.

«En vertu de leurs engagements au titre de plusieurs traités relatifs aux droits de l’homme, les États ont la responsabilité principale d’établir un cadre juridique complet et des stratégies pour protéger les enfants dans l’environnement numérique», ont-ils ajouté.

«Ceci comprend la détection précoce des cas, des services appropriés, des mécanismes de signalement adaptés aux enfants et des mécanismes efficaces. Les lois et politiques axées sur les victimes sont d’une importance capitale et les auteurs doivent être tenus responsables», ont-ils expliqué.

Triste réalité

Les violences sexuelles contre les enfants sont une grave violation des droits de l’enfant, prévient l’UNICEF. «Pourtant, c’est une réalité mondiale à travers tous les pays et les groupes sociaux. Elles prennent la forme d’abus sexuels, de harcèlement, de viol ou d’exploitation sexuelle dans la prostitution ou la pornographie, poursuit l’agence onusienne pour l’enfance.

Les experts de l’ONU appellent les gouvernements à mettre en place des outils pour surveiller l’hébergement de matériel pédopornographique sur leur territoire.

«Ils doivent également veiller à ce que le secteur privé collabore efficacement avec les forces de l’ordre, à garantir que leurs réseaux et services ne soient pas utilisés à des fins criminelles et à rassembler des preuves pour les procédures pénales», ont-ils souligné.

Plus de 175 000 enfants se connectent à Internet pour la première fois chaque jour – un enfant découvre l’internet toutes les demi-secondes, selon l’UNICEF.

Enfin, l’ONU appelle à la fois les Etats et le secteur privé à éduquer les enfants et les adolescents sur la sécurité sur les plateformes de médias sociaux et sur l’internet.

Par Issa SIKITI DA SILVA