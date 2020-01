Voici la nouvelle photo de la femme de Riyad Mahrez avec un homme qui fait jaser

Visiblement la femme de l’international algérien Riyad Mahrez joue avec les nerfs de son mari. Rita Mahrez est de nouveau au cœur d’une vive polémique au Royaume-Uni et en Algérie.

Elle est apparue sur une photo provocatrice en compagnie de deux de ses amis avec comme commentaire «I love him my gusband» (je l’aime mon «gusband»), puis «The Algerian is out to play» (l’Algérien est hors jeu). Cette photo a suscité une vie polémique sur la toile.

Sam Jones Cox, l’ami intime de Rita Johal, qui a partagé la publication sur son compte Instagram, s’est plaint ensuite de la violence des réactions notamment de la part de fans algériens de l’attaquant de Manchester City. «Ouch, la polémique suscitée par Rita qui apparaît sur nos photos. Vous êtes malades dans vos têtes !» a écrit Sam Jones Cox sur sa story Instagram.