Voici les 10 plus gros clash de l’année 2019

L’année 2019 a été marqué par des règlements de compte, insultes ou simple tacles…2019 a été un grand cru. Avec la multiplication des plateformes, des émissions, des réseaux sociaux mais aussi la course à la notoriété et la recherche du buzz permanent, nous avons assisté à des centaines d’embrouilles, directs ou indirectes, par oral ou par écrit, filmées ou retranscrites…

Retour sur ces gros clash qui ont rythmé l’année 2019, relevé par le site Gqmagazine.fr.

Greta Thunberg qui clashe magnifiquement Donald Trump

En Une du magazine américain Time, Greta Thunberg a été élue personnalité de l’année 2019. Saluée par certains, contestée par d’autres, cette récompense ne laisse personne indifférent.

Le président des États-Unis Donald Trump, qui ne tient pas particulièrement la jeune activiste écologique de 16 ans dans son coeur, n’a évidemment pas manqué de donner son avis.

Dans un tweet posté le 12 décembre, il estime que «C’est ridicule», et enchaîne en donnant quelques conseils à Greta Thunberg sur la vie qu’elle doit mener : «Greta doit apprendre à gérer sa colère, puis regarder un bon vieux film avec un ami ! Détends-toi Greta, détends-toi !». La principale intéressée a rapidement réagi.

Yann Barthès qui règle ses comptes avec Valeurs actuelles

Passablement agacé de figurer en Une du dernier numéro de Valeurs actuelles, qui consacre tout un dossier «La tyrannie des bien-pensants» à son émission Quotidien, l’animateur Yann Barthès a décidé de répliquer. Dans un premier temps, il a invité sur les réseaux sociaux ses followers à télécharger gratuitement les 12 pages du dossier afin qu’ils gardent leurs «5,50 euros», lien à l’appui.

Une vengeance qui a moyennement plu à l’équipe de Valeurs Actuelles, qui a répondu dans une vidéo postée sur Twitter. Mais le lendemain, l’animateur de TMC a profité de son émission pour enchainer les allusions à ce clash et continuer de régler ses comptes.

Après avoir débrieffé de cette Une avec son équipe et encouragé les téléspectateurs à «voler» le dernier du numéro du magazine conservateur, Yann Barthès a enchainé les clins d’oeil à ce dossier à charge et répondu, avec humour, aux nombreuses accusations qui leur étaient portées.

Thomas Ngijol qui pète un plomb contre Copycomic

Après Gad Elmaleh, Michaël Youn, Mathieu Madénian, Tomer Sisley ou encore Roland Magdane, c’est Thomas Ngijol qui a été visé par «Copycomic», cette chaîne Youtube qui accuse, montages vidéo à l’appui, des humoristes de s’inspirer un peu trop de certains de leurs confrères. Et cette vidéo n’a pas du tout plu au principal concerné, qui a choisi de répondre via un très long post sur Instagram dans lequel il revient point par point sur les accusations de la chaîne youtube.

Cauet qui s’énerve sur Angèle sur NRJ

La scène n’a pas duré très longtemps mais elle a refroidi tout le plateau. Invitée dans l’émission de Cauet C’Cauet sur NRJ à l’occasion de la grande cérémonie des NRJ Music Awards (où elle a remporté les prix de la Chanson francophone avec «Tout oublier» et celui de l’Artiste féminine francophone), la chanteuse Angèle a apparemment bâclé un peu une demande de l’animateur, qui consistait à enregistrer un petit message vidéo pour une fan.

Un comportement qui a passablement agacé ce dernier, qui a décidé d’en parler en direct : «J’ai demandé à Angèle un petit bonjour pour une petite fille et j’ai eu le plus petit bonjour du monde… ‘Bonjour’…». Après une première justification de la chanteuse («Je fais ce qu’on me demande (…) Donc il faut dire ‘Bonjour, comment ça va ?»), Cauet a continué : «Bah c’était la base. C’était un message vidéo pour quelqu’un, ce n’était pas un message vidéo d’une seconde… C’est un message un peu plus long. J’aurais dû demander de huit secondes. Je ne sais pas… Je ne savais pas qu’il fallait demander à la seconde pour avoir un petit bonjour».

Angèle a fini par présenter ses excuses, et proposer de refaire la fameuse vidéo, ce qui n’a pas totalement calmé l’ex animateur star de TF1:

«Ce n’est pas pour moi, c’est pour elle (la petite fille, ndlr) mais effectivement si j’envoie un truc très court comme ça, ça sera moyen… (…) Oui, ça ne serait pas plus mal !». Matt Pokora, qui était présent sur le plateau, ne savait visiblement plus où se mettre.

Sébastien-Abdelhamid qui atomise un conseiller régional RN sur BFM-TV

Invité le 16 octobre sur le plateau du Live BFM, le journaliste Sébastien-Abdelhamid Godelu s’en est pris directement à Julien Odoul, conseiller régional RN (Rassemblement National), le comparant à un «singe avec des cymbales dans un cirque». Une attaque qui fait suite à l’intervention de Julien Odoul lors d’une séance plénière du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

L’élu de l’Yonne avait pris à parti une mère de famille pour qu’elle retire son foulard lors d’une sortie scolaire en vertu des «principes laïques» et des valeurs de la «France des Lumières».

Jérôme Rothen pète un plomb contre Pierre Ménès sur Twitter

Alors que Jérôme Rothen s’exprime à propos du mercato parisien sur RMC, dans l’émission L’After Foot («Icardi, c’est un super joueur mais c’est l’arbre qui cache la forêt. […] C’est difficile de voir quelque chose de cohérent dans ce recrutement. Icardi, ce n’était pas la priorité et cela va créer des problèmes»), Pierre Ménès décide de réagir le lendemain : «Jamais content lui».

Quand une internaute le prévient («Il vient de te déglinguer sur RMC»), il répond, cinglant, «je m’en cogne totalement, je ne l’écoute jamais. Je le subis juste aux commentaires». La réponse de Jérôme Rothen ne s’est pas faite attendre.

Cyril Hanouna qui pète les plombs contre une députée sur Twitter

«Je ne ferais pas comme Nicolas Dupont-Aignan, je n’irais pas dans Touche pas à mon poste ! Parce que ce n’est pas vraiment le genre d’émission que je regarde (…) Je trouve ça même un peu triste que (ça) fasse autant d’audience, parce que l’image que ce genre d’émission renvoie, notamment sur la question des femmes, est assez sidérante».

Ces petits mots prononcés par Aurore Bergé sur la chaîne Youtube «Casting politique» il y a deux ans (!) n’ont semble-t-il pas plu à Cyril Hanouna, qui, après être tombé dessus sur les réseaux sociaux, a voulu adresser un message à la député LREM. Une réaction tardive de l’animateur de Touche pas à mon poste qui a mis le feu sur les réseaux sociaux, tant par la violence des propos que par le timing surprenant.

Snoop Dogg qui démolit 6IX9INE

Alors, Snoop Doggy Dogg, qu’est-ce qu’on attend ? Apparemment pas grand chose pour s’énerver sur 6IX9NINE. Dans la tourmente depuis plusieurs mois à cause de nombreux chefs d’accusations qui pèsent contre lui (appartenance à un gang new-yorkais, racket, ports d’armes et vols à main armée…) le rappeur est maintenant la cible favorite de quelques-uns de ses collègues.

D’après le Daily Mail, Tekashi 69 aurait en effet accepté de collaborer avec les autorités en dévoilant les noms de ses complices afin de voir sa peine réduite (il a finalement été condamné à 2 ans de prison).

Crime de lèse-majesté pour beaucoup de ses confrères ! Meek mill, Fat Joe ou encore YG (qui s’attaque à lui dans son titre «Stop Snitchin») n’ont d’ailleurs pas attendu pour dénoncer la «balance» aux nombreux tatouages. Une véritable ligue anti 6IX9NINE s’est créée, à laquelle Snoop Dogg s’est rallié.

Dans un tweet, l’influenceur Dj Akademiks explique que Tekashi 69 sera défendu par Alex Spiro, le même avocat qui avait défendu 21 Savage à la demande de Jay-Z. L’occasion parfaite pour que le «Double G» s’engouffre une nouvelle fois dans la brèche et commente «Let that rat rot». Comprenez «Laissez ce rat pourrir».

Thierry Ardisson qui dégomme Charline Vanhoenacker

Invité par la radio du service publique en début d’été pour évoquer notamment son départ de la chaîne C8, Thierry Ardisson en a d’abord profité pour s’en prendre à Charline Vanhoenacker.

Dans une interview accordée au journal Le Parisien, l’humoriste belge n’avait pas été tendre avec le programme de l’homme en noir. «Je suis ravie que ça s’arrête car c’était très putassier», avait commenté cette dernière. Alors, forcément, Thierry Ardisson a profité de son passage sur France Inter pour lui répondre.

Le clash hallucinant entre Patrick Balkany et Eric Dupont-Moretti

Alors que débute le procès des époux Balkany, poursuivis, entre autres, pour fraude fiscale et blanchiment d’argent devant le tribunal correctionnel de Nanterre, les téléspectateurs de Quotidien découvrent, le soir-même, une scène incroyable. On y voit Eric Dupont-Moretti et son client Patrick Balkany se chamailler pour une sombre histoire d’âge… devant des dizaines de caméras.

Tandis que le célèbre avocat tentait plus ou moins d’amadouer les journalistes en rappelant la situation émotionnelle compliquée de l’actuel maire de Levallois – son épouse Isabelle a tenté de se suicider quelques jours plus tôt, ce dernier a jugé utile de préciser, par deux fois, qu’il n’avait pas 71 ans «mais 70», devant un Eric Dupont-Moretti médusé par son attitude. Alors qu’il s’apprêtait à lui conseiller de se taire, il s’est pris un petit «Allez allez, faites votre déclaration» bien condescendant.