Voici pourquoi les hommes préfèrent les femmes avec de grosses fesses

Une étude effectuée par des scientifiques a révélé les raisons qui poussent les hommes à s’intéresser plus aux femmes qui ont des fesses bien rondes et en forme. La recherche a prouvé que «l’angle théorique optimale de courbure lombaire», est une courbe de 45,5 degrés du dos vers les fesses.

Ce qui permettait à nos ancêtres femmes de mieux soutenir, prévoir et réaliser des grossesses multiples, à en croire la recherche. «Ce qui est fascinant à propos de cette recherche est qu’il y a encore une autre illustration scientifique d’un ajustement serré entre la fonction différenciée de la morphologie humaine dans ce cas, la courbure lombaire est à un niveau évolué de l’attractivité», a déclaré le co-auteur de l’étude David Buss, de l’Université du Texas à Austin, professeur de psychologie.

«Cela ajoute à un nombre croissant de preuves que la beauté n’est pas tout à fait arbitraire, ou «dans les yeux du spectateur» comme le croit plusieurs personnes, mais a plutôt une logique d’adaptation cohérente.

La recherche a été publiée en ligne dans Evolution and Human Behavior, et se composait de deux études. La première parle d’un coincement vertébrale, une caractéristique sous-adjacente vertébrale qui peut influer sur la courbe réelle dans le dos inférieur des femmes.

Environ 100 hommes évaluant l’attractivité de plusieurs images manipulées présentant des courbes de la colonne vertébrale allant à travers le spectre naturel.

Les hommes étaient plus attirés par les images des femmes présentant l’optimum hypothétique de 45 degrés de courbure lombaire. «Cette structure vertébrale aurait permis aux femmes enceintes d’équilibrer leur poids sur les hanches», dit Lewis. «Ces femmes auraient été plus efficaces aux travaux pendant la grossesse et moins susceptibles de souffrir de traumatismes médullaires».

En retour, les hommes qui ont préféré ces femmes auraient eu des partenaires qui étaient en mesure de mieux gérer le fœtus et la progéniture, et qui auraient été en mesure d’effectuer des grossesses multiples sans blessure.

La deuxième étude a abordé la question de savoir «si les hommes préfèrent cet angle, parce qu’il reflète de grosses fesses, ou si cela peut vraiment être attribué à l’angle de la colonne vertébrale elle-même». Environ 200 hommes ont été présentés avec des groupes d’images de femmes avec différentes tailles de fesse et de coincement vertébrale.

Les chercheurs ont trouvé que les hommes ont toujours préféré les femmes dont la courbure rachidienne était plus proche de l’optimum indépendamment de la taille de la fesse.

«Cela nous a permis de montrer de façon concluante que les hommes préfèrent les femmes qui présentent des angles spécifiques de courbure rachidienne sur la masse des fesses», dit le co-auteur de l’étude Eric Russell.

Cette morphologie et la préférence psychologique des hommes vers elles ont évolué au fil des années, et elles ne vont pas disparaître en une nuit.