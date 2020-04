«Vous pourriez être le prochain épicentre du coronavirus», l’OMS prévient l’Afrique

L’épidémie du coronavirus qui a commencé à Wuhan en Chine, s’est progressivement propagée à d’autres pays asiatiques, avant de devenir une pandémie mondiale.

Au moment où Covid-19 ravageait la plupart des continents, la pensée semblait que l’Afrique était immunisée, alors que seulement une poignée de pays africains avaient moins de 5 cas. Mais il s’est vite avéré que les chiffres étaient faibles en raison de tests insuffisants.

La réalité actuelle selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est que l’Afrique pourrait devenir le prochain épicentre de l’épidémie de coronavirus, en grande partie à cause de la forte augmentation des cas et des décès, en particulier dans les zones où les installations médicales ne sont pas disponibles et de qualité inférieure.

Il y a aujourd’hui près de 19 000 cas confirmés en Afrique et au moins 970 décès confirmés sur l’ensemble du continent d’environ 1,3 milliard de personnes, dont moins de 10% qui ont accès à des soins de santé de qualité.

Les responsables de l’ONU prévoient également que la pandémie tuera au moins 300 000 personnes en Afrique et plongera près de 30 millions dans la pauvreté.

Les projections provisoires de l’OMS suggèrent que plus de 10 millions de personnes pourraient être infectées dans les 3-6 prochains mois, si les mesures de santé publique ne sont pas strictement respectées, et sur un continent où il est dit que seulement environ cinq lits de soins intensifs sont disponibles pour des millions de personnes dans la plupart des pays africains, c’est un gros risque.