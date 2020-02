Washington appelle Ankara à abandonner les armes russes après les affrontements en Syrie

Les Etats-Unis ont appelé jeudi la Turquie à tirer les leçons des récents affrontements en Syrie avec le régime de Damas soutenu par Moscou, en renonçant aux systèmes russes de défense antiaérienne S-400.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a engagé ses forces dans le nord-ouest de la Syrie, où elles font face au régime de Bachar al-Assad, qui veut reprendre le dernier bastion rebelle et jihadiste d’Idleb avec l’appui de frappes aériennes russes.

Neuf soldats turcs ont été tués dans de nouvelles frappes aériennes, ont annoncé jeudi les autorités turques. Cette nouvelle crise a alimenté des tensions entre Ankara, qui soutient des groupes rebelles à Idleb, et Moscou.

«J’espère vraiment que le président Erdogan va voir qui est le partenaire fiable de la Turquie et qui ne l’est pas», a déclaré à des journalistes à Washington l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’Otan Kay Bailey Hutchison.

Elle a affirmé que le gouvernement américain était «l’allié du passé et de l’avenir» des Turcs. «Ils doivent renoncer aux S-400», a-t-elle insisté. «Ils voient la Russie telle qu’elle est vraiment, ils voient ce qu’elle fait maintenant, et si elle attaque les soldats turcs, cela doit prendre le dessus sur tout ce qui peut unir par ailleurs la Turquie et la Russie».

Les S-400 sont les des principaux contentieux entre Washington et Ankara, alliés au sein de l’Otan: l’armée turque a acheté ces systèmes de défense malgré la menace de sanctions américaines, provoquant la colère des Etats-Unis, qui estiment que cela n’est pas compatible avec les dispositifs de l’Alliance atlantique.

«Nous avons tout tenté pour expliquer à notre allié que si on veut rester dans la même alliance, ils ne peuvent pas avoir un système de défense antimissiles russe au milieu de leur pays», a mis en garde l’ambassadrice.