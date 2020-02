Wizkid : voici son endroit fétiche pour l’inspiration de ses chansons à succès

Le chanteur nigérian Wizkid, de son vrai nom Ayodeji Ibrahim Balogun a dévoilé sur Twitter son lieu secret qui lui permet d’écrire ses titres à succès.

Il ne s’agit pas d’un endroit très chic ni trop espacé. L’endroit fétiche de Wizkid où son inspiration est en pompe, est sa salle de bain.

«Et oui, la salle de bain est l’endroit où j’écris des titres de feu», a tweeté le chanteur qui a commencé la musique à l’âge de 11 ans avec un album collaboratif avec les Glorious Five, un groupe que lui et quelques amis de son église ont formé.

En 2009, Wizkid a signé un contrat d’enregistrement avec Empire Mates Entertainment (E.M.E). Il s’est fait connaître au grand public grâce à son premier single «Holla at Your Boy» de son premier album studio Superstar (2011).

Sur cet album, on peut également voir des singles tels que «Tease Me / Bad Guys», «Don’t Dull», «Love My Baby», «Pakurumo» et «Oluwa Lo Ni».

En février 2014, Wizkid est devenu le premier musicien nigérian à avoir plus d’un million d’abonnés sur Twitter.

Ayo, son deuxième album studio éponyme, est sorti en septembre 2014. Il était soutenu par six singles: «Jaiye Jaiye», «On Top Your Matter», «One Question», «Joy», «Bombay» et «Show you money».

Une fois l’expiration de son contrat avec E.M.E, Wizkid a quitté le label pour se consacrer à son propre label qui collabore aujourd’hui avec plusieurs artistes ghanéens.