Yvonne Nelson : ne venez pas à son mariage sans cadeau sinon…

L’actrice ghanéenne, Yvonne Nelson a mis en garde tous ceux qui viendront à son mariage sans cadeau. Ils seront purement et simplement chassés.

Yvonne Nelson joue carte sur table. L’actrice a déclaré qu’elle chassera toute personne qui tenterait de venir à son mariage avec les mains vides.

«Vous serez vidé à mon mariage si vous n’apportez pas de cadeau. Vous ne pouvez pas venir manger mon jollof gratuitement. Ce genre de choses doit cesser», a écrit l’actrice ghanéenne sur sa page Twitter.

You’ll be bounced at my wedding if you dont bring a gift. You cant come and eat my jollof for free. This perperh life must stop.

— 𝓨𝓥𝓞𝓝𝓝𝓔 | 𝓝𝓔𝓛𝓢𝓞𝓝 (@yvonnenelsongh) February 24, 2020