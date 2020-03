Zimbabwe : 50 prostituées acceptent Jésus lors d’un dîner

A la faveur d’un dîner organisé à Bulawayo, la deuxième plus grande ville de Zimbabwe, 50 femmes prostituées ont accepté Jésus comme leur Sauveur personnel et Seigneur sur les 66 qui ont eu l’occasion d’entendre l’Évangile.

Le «dîner des étoiles brillantes» s’est déroulé à Bulawayo lors d’une campagne d’évangélisation organisée par African Enterprise et The Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Cette sensibilisation visait, en effet, à donner aux participantes l’espoir au lieu du désespoir et l’amélioration de leur état moral.

«Nous sommes heureux pour les 66 femmes qui se sont présentées pour le dîner pour écouter l’Évangile de Dieu et pour les 50 femmes qui ont donné leur vie au Seigneur et Sauveur», s’est réjoui le pasteur Chris Nxumalo, qui s’est associé à African Enterprise pour la mise en place de cette sensibilisation.

«Ces dames sont des anges. Pendant le dîner, ils criaient plus Alléluia que les fidèles de l’église», a déclaré Guide Makore, chef d’équipe chez African Enterprise. Très heureux, il a fait savoir que African Enterprise aidera ces femmes à reconstruire leur vie.

«Je suis tellement heureux de dire que nous allons les aider avec des compétences de vie comme la couture, la pâtisserie et la coiffure. Nous voulons qu’elles fassent des choses qui les éloigneront de la rue», a souligné Makore.